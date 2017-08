Desafortunado comentario de dirigente español contra Chapecoense

Miguel García, presidente del C.E. L’Hospitalet de Barcelona, saltó a la fama internacional por un desafortunado comentario contra el Chapecoense, club brasileño que sufrió la tragedia aérea que enlutó al mundo del fútbol el año pasado. El dirigente español no midió las consecuencias de sus palabras y tuvo que disculparse de inmediato.

“El rival que ha traído el Barcelona no podría jugar en España ni en liga de casados contra solteros”, dijo el presidente del L’Hospitalet ante la victoria del cuadro culé ante el Chapecoense por el Trofeo Joan Gamper por 5-0 este lunes en el Camp Nou.

De inmediato, le llegaron una lluvia de críticas a Miguel García por su comentario contra el Chapecoense. Ante ello, el presidente del L’Hospitalet salió a disculparse y admitió que desconocía con precisión que el rival del Barcelona se trataba del club brasileño que sufrió el accidente aéreo que dejó más de 70 víctimas.

“Pido humildemente disculpas por el error que he cometido al editar el tuit que hablaba del rival del Barcelona en el Joan Gamper. Aunque es justo decir, que cuando he editado el tuit, no me he dado cuenta que era el Chapecoense. Siento enormemente mi error”, reconoció el dirigente del L’Hospitalet tras su error.

No es la primera ‘metida de pata’ de Miguel García en el fútbol español. El presidente del L’Hospitalet protagonizó una infidencia al infiltrarse en una reunión íntima de la directiva del Barcelona, donde reveló la renovación de Pep Guardiola con el club culé, a pesar a aún seguían las negociaciones.