Chapecoense presentó a sus refuerzos sin Walter Ibáñez

El Chapecoense presentó este miércoles a sus tres primeros refuerzos para la temporada 2017 con los que espera reestructurar una plantilla que perdió a 19 de sus integrantes en el accidente aéreo ocurrido en Colombia el pasado 28 de noviembre.

En los últimos días en la prensa brasileña se especulaba con que Walter Ibáñez, exdefensor de Alianza Lima sería uno de los refuerzos; sin embargo, sorprendió no verlo en la conferencia de prensa.

El delantero Rossi, que llega del Goiás; el centrocampista Nadson, procedente del Paraná; y el defensa Douglas Grolli, cedido por el Cruzeiro, son los tres primeros fichajes del equipo brasileño, que espera anunciar más novedades en los próximas semanas.

Como se recuerda, Walter Ibáñez dejó Alianza Lima en diciembre del 2016 y mucho se habló sobre que su representante lo había puesto en el Chapecoense; sin embargo, hasta ahora no hay nada al respecto.

“Mi voy triste porque no se logró el objetivo con Alianza. No nos encontramos como equipo, como Roberto (Mosquera) lo propuso desde el inicio. Solo tuvimos cinco partidos con esa idea, pero después no pudimos sostenerlo”, dijo el ‘Colo’ antes de partir de Perú.