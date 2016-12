Chapecoense: desgarradora revelación de Alan Ruschel que nadie sabía

Han pasado más de 3 semanas del fatal accidente que enlutó el fútbol mundial. Gran parte del plantel del Chapecoense perdió la vida y uno de los sobrevivientes, Alan Ruschel, fue entrevistado hace algunos días y contó nuevos detalles de lo sucedido entro del avión. En una entrevista con Rede Globo de Brasil, reveló lo que nadie sabía minutos antes de la tragedia.

Si Alan Ruschel sobrevivió al accidente aéreo y está en Brasil para contarlo es gracias a su compañero Jakson Follman, arquero del Chapecoense que también se salvó de morir. El defensor de 27 años tuvo una conferencia de prensa la semana pasada y conmovió a todos. Ahora, más tranquilo, contó detalles que nadie sabía ante una entrevista con la prensa brasileña.

“Me acuerdo que estaba sentado en el fondo, en una de las últimas tres filas. Jakson Follman me llama y me dice: ‘Rata, ven, siéntate conmigo’ y fui a sentarme a su lado porque era él. Lo conozco desde el año 2007, entonces salí de mi asiento y me fui con él. En ese momento me estaba salvando la vida”, confesó el jugador del Chapecoense.

Alan Ruschel, Jakson Follman y Hélio Neto fueron los sobrevivientes del plantel del Chapecoense. El defensor llegó a Brasil y contó lo que hizo precisamente Neto en los momentos previos al accidente.

“Fue un vuelo tranquilo y regular, y de repente las luces se apagaron y se encendió la luz de emergencia. Le pregunté a Neto si decía algo (la cabina), dijo que no. Y se puso a rezar, pidiendo a Dios que nos proteja a todos. Y desde ahí no recuerdo”, reveló.

El pasado 29 de noviembre un avión de la agencia Lamia trasladaba al Chapecoense a la ciudad de Medellín para disputar la primera final de la Copa Sudamericana. Un accidente que se saldó con 71 pasajeros fallecidos y tan sólo 6 supervivientes.

Alan Ruschel y la última revelación minutos antes de la tragedia