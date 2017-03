Champions League EN VIVO: ver EN DIRECTO el sorteo de los cuartos de final

El sorteo de los cuartos de final de la Champions League se realice EN VIVO y EN DIRECTO este viernes 17 de marzo a las 6:00 am (Horario peruano – 11:00 am GMT – 12:00 pm Europa), desde la sede de la UEFA en Nyon, Suiza. Este evento será transmitido en Latinoamérica por las señales de FOX Sports y ESPN (en Perú: canal 501, 504, 744 en HD y 740 en HD por Movistar TV, canal 604, 621, 1604 en HD y 1620 en HD por DirecTV).

Real Madrid podrá seguir defendiendo su corona de la Champions League tras dejar en el camino al Napoli, a quien le ganó tanto en la ida como en la vuelta. Los dirigidos por Zinedine Zidane quieren retener el título de Europa para volver al Mundial de Clubes.

Por su parte, todos ponen al Barcelona como uno de los favoritos para ganar la Champions League tras su histórica y espectacular remontada ante el Paris Saint Germain. Los azulgranas quieren recuperar el cetro de Europa que ganaron por última vez en la temporada 2014-15.

Bayern Munich y Atlético de Madrid también son 2 de los favoritos para ganar la Champions League en esta temporada. Borussia Dortmund y Juventus podrían dar la sorpresa en esta ronda, al igual que el Leicester City y el AS Mónaco.

We have our final eight! #UCLpic.twitter.com/vUeFrqb6aX