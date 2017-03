Champions League: sorteo de cuartos de final en portadas internacionales

Bayern Múnich vs Real Madrid y Juventus vs Barcelona serán los grandes duelos de los cuartos de final de la Champions League, en los que el Atlético de Madrid se medirá al equipo que todos querían, el Leicester City, y el Borussia Dortmund y el Mónaco completan el cartel. Las portadas deportivas destacaron el sorteo a nivel mundial.

El sorteo de las cuartos de final de la Champions League, con el exdelantero galés Ian Rush como ‘mano inocente’, deparó estos enfrentamientos para los cuartos de final, que se disputarán los días 11/12 y 18/19 de abril.

El sorteo de las semifinales de la Champions League será el 21 de abril y se jugarán los días 2/3 y 9/10 de mayo, y la final será el 3 de junio en el Estadio Nacional de Cardiff.

El Bayern Munich vs Real Madrid es todo un clásico en la Champions League y además es el reencuentro de Carlo Ancelotti con el conjunto blanco frente a su exasistente Zinedine Zidane, con el que ganó la Liga de Campeones en Lisboa en 2014 ante el Atlético de Madrid.

Ambos equipos, únicos segundos en la primera fase que superaron los octavos de la Champions League, se han enfrentado en 22 ocasiones, con un balances de 10 triunfos del Real Madrid, dos empates y once derrotas y un 31-33 en goles para el Bayern Munich.

La última vez que se enfrentaron en la Champions League fue precisamente en dicha edición 2013-14. Se vieron las caras en semifinales y el Real Madrid de Ancelotti salió airoso con un gran Sergio Ramos, protagonista de la goleada blanca en la vuelta ante el Bayern Munich (0-4).

