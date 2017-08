Champions League: rol, fechas y programación de los partidos

Manchester United vs Benfica, PSG vs Bayern Munich, Atlético Madrid vs Chelsea, Barcelona vs Juventus, Liverpool vs Sevilla, Manchester City vs Napoli y Borussia Dortmund vs Real Madrid son algunos de los choques estelares de la fase de grupos de la Champions League.

Tras el sorteo, se procedió a realizar la programación de los partidos, con fecha y hora, según lo que se estableció en los acuerdos con los clubes y la empresa dueña de los derechos de transmisión.

GRUPO A:

Benfica

Manchester United

Basilea

CSKA Moscú

- Martes 12 de septiembre de 2017:

Benfica – CSKA Moscú

Manchester United – Basilea

- Miércoles 27 de septiembre de 2017:

Basilea – Benfica

CSKA Moscú – Manchester United

- Miércoles 18 de octubre de 2017:

CSKA Moscú – Basilea

Benfica – Manchester United

- Martes 31 de octubre de 2017:

Basilea – CSKA Moscú

Manchester United – Benfica

- Miércoles 22 de noviembre de 2017:

CSKA Moscú – Benfica

Basilea – Manchester United

- Martes 5 de diciembre de 2017:

Benfica – Basilea

Manchester United – CSKA Moscú

GRUPO B:

Bayern Múnich

París Saint-Germain

Anderlecht

Celtic

- Martes 12 de septiembre de 2017:

Bayern Múnich – Anderlecht

Celtic – París Saint Germain

- Miércoles 27 de septiembre de 2017:

París Saint Germain – Bayern Múnich

Anderlecht – Celtic

- Miércoles 18 de octubre de 2017:

Bayern Múnich – Celtic

Anderlecht – París Saint Germain

- Martes 31 de octubre de 2017:

Celtic – Bayern Múnich

París Saint Germain – Anderlecht

- Miércoles 22 de noviembre de 2017:

Anderlecht – Bayern Múnich

París Saint Germain – Celtic

- Martes 5 de diciembre de 2017:

Bayern Múnich – París Saint Germain

Celtic – Anderlecht

GRUPO C:

Chelsea

Atlético Madrid

Roma

Qarabag

- Martes 12 de septiembre de 2017:

Chelsea – Qarabag

Roma – Atlético Madrid

- Miércoles 27 de septiembre de 2017:

Atlético Madrid – Chelsea

Qarabag – Roma

- Miércoles 18 de octubre de 2017:

Chelsea – Roma

Qarabag – Atlético Madrid

- Martes 31 de octubre de 2017:

Roma – Chelsea

Atlético Madrid – Qarabag

- Miércoles 22 de noviembre de 2017:

Qarabag – Chelsea

Atlético Madrid – Roma

- Martes 5 de diciembre de 2017:

Chelsea – Atlético Madrid

Roma – Qarabag

GRUPO D:

Juventus

Barcelona

Olympiacos

Sporting Lisboa

- Martes 12 de septiembre de 2017:

Barcelona – Juventus

Olympiacos – Sporting Lisboa

- Miércoles 27 de septiembre de 2017:

Juventus – Olympiacos

Sporting Lisboa – Barcelona

- Miércoles 18 de octubre de 2017:

Juventus – Sporting Lisboa

Barcelona – Olympiacos

- Martes 31 de octubre de 2017:

Sporting Lisboa – Juventus

Olympiacos – Barcelona

- Miércoles 22 de noviembre de 2017:

Juventus – Barcelona

Sporting Lisboa – Olympiacos

- Martes 5 de diciembre de 2017:

Olympiacos – Juventus

Barcelona – Sporting Lisboa

GRUPO E:

Sevilla

Maribor

Spartak Moscú

Liverpool

- Miércoles 13 de septiembre de 2017:

Maribor-Spartak Moscú

Liverpool-Sevilla

- Martes 26 de septiembre de 2017:

Sevilla-Maribor

Spartak Moscú-Liverpool

- Martes 17 octubre de 2017:

Spartak Moscú-Sevilla

Maribor-Liverpool

- Miércoles 1 noviembre de 2017:

Sevilla-Spartak Moscú

Liverpool-Maribor

- Martes 21 de noviembre de 2017:

Spartak Moscú-Maribor

Sevilla-Liverpool

- Miércoles 6 de diciembre de 2017:

Maribor-Sevilla

Liverpool-Spartak Moscú

GRUPO F:

Nápoles

Feyenoord

Manchester City

Shakhtar Donetsk

- Miércoles 13 de septiembre de 2017:

Feyenoord-Manchester City

Shakhtar Donetsk-Nápoles

- Martes 26 de septiembre de 2017:

Nápoles-Feyenoord

Manchester City-Shakhtar Donetsk

- Martes 17 octubre de 2017:

Manchester City-Nápoles

Feyenoord-Shakhtar Donetsk

- Miércoles 1 noviembre de 2017:

Nápoles-Manchester City

Shakhtar Donetsk-Feyenoord

- Martes 21 de noviembre de 2017:

Manchester City-Feyenoord

Nápoles-Shakhtar Donetsk

- Miércoles 6 de diciembre de 2017:

Feyenoord-Nápoles

Shakhtar Donetsk-Manchester City

GRUPO G:

Besiktas

RB Leipzig

Mónaco

Oporto

- Miércoles 13 de septiembre de 2017:

RB Leipzig-Mónaco

Oporto-Besiktas

- Martes 26 de septiembre de 2017:

Besiktas-RB Leipzig

Mónaco-Oporto

- Martes 17 octubre de 2017:

Mónaco-Besiktas

RB Leipzig-Oporto

- Miércoles 1 noviembre de 2017:

Besiktas-Mónaco

Oporto-RB Leipzig

- Martes 21 de noviembre de 2017:

Mónaco-RB Leipzig

Besiktas-Oporto

- Miércoles 6 de diciembre de 2017:

RB Leipzig-Besiktas

Oporto-Mónaco

GRUPO H:

Borussia Dortmund

Real Madrid

APOEL

Tottenham

- Miércoles 13 de septiembre de 2017:

Real Madrid-APOEL

Tottenham-Borussia Dortmund

- Martes 26 de septiembre de 2017:

Borussia Dortmund-Real Madrid

APOEL-Tottenham

- Martes 17 octubre de 2017:

APOEL-Borussia Dortmund

Real Madrid-Tottenham

- Miércoles 1 noviembre de 2017:

Borussia Dortmund-APOEL

Tottenham-Real Madrid

- Martes 21 de noviembre de 2017:

APOEL-Real Madrid

Borussia Dortmund-Tottenham

- Miércoles 6 de diciembre de 2017:

Real Madrid-Borussia Dortmund

Tottenham-APOEL

Los partidos en Azerbaiyán se jugarán a las 18.00 CET

Los partidos Spartak Moscú-Maribor y CSKA Moscú Benfica comenzarán a las 18.00 CET