Champions League: resultados finales de 2da ronda y las llaves de 3ra ronda

El Salzburgo, el Celtic Glasgow y el Ludogorets superaron al Hibernians (3-0), el Linfield (4-0) y el Zalgiris (4-1), respectivamente, y se clasificaron para la tercera ronda previa de la Liga de Campeones en una jornada en la que no hubo sorpresas.

Los equipos teóricamente favoritos seguirán adelante en la competición y tres de los candidatos a alcanzar la fase de grupos del torneo no fallaron en sus respectivos compromisos.

El Ludogorets, que tenía que remontar un 2-1 en contra del choque de ida ante el Zlgiris lituano, fue el que más sufrió para alcanzar la tercera ronda de la fase previa de la Liga de Campeones. Ganó 4-1 con tantos de Keseru, Wanderson y Natanael, y remontó una eliminatoria que al final se decantó del club búlgaro.

Resultados de vuelta de la segunda ronda de clasificación:

Martes 18 julio IDA

ASTANA ( KAZ ) 1 – Spartaks Jurmala ( LAT ) 1 (1-0)

Alashkert ( ARM ) 1 – BATE BORISOV ( BLR ) 3 (1-1)

VARDAR ( MCD ) 3 – Malmoe ( SWE ) 1 (1-1)

Samptredia ( GEO ) 0 – QARABAG ( AZE ) 1 (0-5)

The New Saints ( WAL ) 1 – RIJEKA ( CRO ) 5 (0-2)

Vikingur ( FRO ) 0 – FH HAFNARFJORDUR ( ISL ) 2 (1-1)

Buducnost ( MNE ) 0 – PARTIZAN ( SRB ) 0 (0-2)

Miércoles 19 julio:

F91 Dudelange ( LUX ) 0 – APOEL NICOSIA ( CYP ) 1 (0-1)

ROSENBORG ( NOR ) 2 – Dundalk ( IRL ) 1 (1-1)

COPENHAGUE ( DIN ) 1 – Zilina ( SVK ) 2 (3-1)

Kukes ( ALB ) 2 – SHERIFF ( MDA ) 1 (0-1)

LUDOGORESTS ( BUL ) 4 – Zalgiris Vilna ( LTU ) 1 (1-2)

MARIBOR ( SLO ) 1 – Zrinjski ( BIH ) 1 (2-1)

SALZBURGO ( AUT ) 3 – Hibernians ( MLT ) 0 (3-0)

CELTIC ( ESC ) 4 – Linfield ( NIR ) 0 (2-0)

LEGIA VARSOVIA ( POL ) 6 – Mariehmamn ( FIN ) 0 (3-0)

Honved Budapest ( HUN ) 2 – HAPOEL BEER - SHEVA ( ISR ) 3 (1-2)

Tercera ronda de clasificación (25 de julio ida y 1 agosto

vuelta)

AEK Atenas (GRE) vs CSKA Moscú (RUS)

Club Brujas (BEL) vs Estambul Basaksehir (TUR)

Dinamo Kiev (UKR) vs Young Boys (SUI)

Steaua Bucarest (RUM) vs Viktoria Plzen (CZE)

Viitorul Constanta (RUM) vs APOEL Nicosia (CYP)/F91 Dudelange (LUX)

Astana (KAZ) vs Mariehamn (FIN)/Legia Varsovia (POL)

Hapoel Beer Sheva (ISR)vs Ludogorets Razgrad (BUL)

Salzburgo (AUT) vs Rijeka (CRO)

Celtic (ESC) vs Dundalk (IRL)/Rosenborg (NOR)

Niza (FRA) vs Ajax (HOL)

Partizan (SRB) vs Olympiacos (GRE)

Qarabag (AZE) vs Sheriff (MDA)/Kukesi (ALB)

Slavia Praga (CZE) vs BATE Borisov (BLR)

Copenhague (DIN) vs Vardar Skopje (MCD)

Maribor (SLO) vs FH Hafnarfjordur (ISL). EFE