Champions League: fecha y hora de cuartos de final rumbo a Cardiff

Las llaves Borussia Dortmund vs Mónaco y Juventus vs Barcelona abrirán y cerrarán los cuartos de final de la Champions League, según el programa anunciado por la UEFA tras el sorteo celebrado en su sede de Nyon, Suiza.

El sorteo de los cuartos de final de la Champions League dejó como llaves más esperadas el duelo entre el Real Madrid y Bayern Munich, lo que será un reencuentro entre Zinedine Zidane y Carlo Ancelotti pero ahora como rivales.

También el sorteo de cuartos de final de la Champions League dejó al FC Barcelona ante la Juventus, en una reedición de la final de la Liga de Campeones del 2015, donde resultó como ganador el cuadro azulgrana.

Todos los partidos de los cuartos de final de la Champions League se realizarán en las fechas programadas a la 1:45 pm (Horario peruano – 7:45 pm GMT – 8:45 pm Europa)

Ida:

Borussia Dortmund vs Mónaco

Juventus vs Barcelona

Atlético Madrid vs Leicester City

Bayern Múnich vs Real Madrid

Vuelta:

Leicester City vs Alético Madrid

Real Madrid vs Bayern Múnich

Mónaco vs Borussia Dortmund

Barcelona vs Juventus

