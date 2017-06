Champions League: este martes y miércoles arranca el torneo con solo 10 equipos

Menos de un mes pasó desde que el Real Madrid se coronó en la Champions League para que la temporada 2017-2016 tenga su puntapié inicial. Y es que este martes arrancó el torneo con la primera ronda de clasificación.

Equipos de Armenia, San Marino, Andorra, Islas Feroe, Kosovo y Estonia, entre otros son quienes lucharán palmo a palmo para clasificar a la siguiente fase y seguir un duro camino hacia la ronda de los ocho grupos.

El serbio Uros Nenadovic, del Alashkert armenio, fue quien anotó primer gol de la Champions League 2017/18 durante el partido ante el Santa Coloma andorrano.

A continuación te dejamos todos los datos que tienes que saber sobre esta fase de pre – pre – pre – pre clasificación a la Champions League.

Alashkert (Armenia) vs Santa Coloma (Andorra)

Víkingur (Islas Feroe) vs Trepça’89 (Kosovo)

Hibernians (Malta) vs FCI Tallinn (Estonia)

The New Saints (Gales) vs Europa (Gibraltar)

Linfield (Irlanda del Norte) vs La Fiorita (San Marino)

DATO:

Los partidos de vuelta de la primera ronda de la Champions League se jugarán el martes 4 de julio.

Nómina del partido The New Saints (Gales) vs Europa (Gibraltar)