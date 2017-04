Champions League: el equipo ideal de jornada de vuelta de cuartos de final

La Champions League ya entra en su recta definitiva con la conclusión de los cuartos de final teniendo 4 clasificados en busca de disputar la ansiada noche en el Millenium Stadium de Cardiff el próximo 3 de junio. Ante ello, la UEFA reveló el equipo ideal de los partidos de vuelta.

Sin duda Cristiano Ronaldo encabeza este once estelar. El astro del Real Madrid anotó un hat trick, que se suma a los 2 tantos que anotó en la ida, para asi concretar 5 goles ante el Bayern Munich en cuartos de final alcanzando la cifra histórica de 100 anotaciones en la Champions League.

También está presente Kylian Mbappé, la joya del AS Mónaco de la que todos hablan en Europa. El delantero de 18 años anotó en la ida y en la vuelta de la Champions League al Borussia Dortmund y será una de las atracciones de las semifinales en el conjunto monegasco, junto al colombiano Radamel Falcao.

Los equipos eliminados en los cuartos de final de la Champions League también fueron parte del once ideal de la jornada. Gerard Piqué y Ter Stegen fueron incluido en el equipo y lo mismo sucedió con Robert Lewandowski, quien no estuvo en la ida con el Bayern Munich.

