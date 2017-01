Carlos Tévez dedicó un emotivo video a los hinchas de Boca Juniors

Carlos Tévez admitió este viernes en un vídeo que circuló por los medios del país que “no fue fácil” tomar la decisión de abandonar Boca Juniors para jugar en el Shanghai Shenhua de China y pidió perdón a sus excompañeros por no comunicarles su salida personalmente.

“Es difícil comunicar que uno ya no es jugador del club que ama, por distintas circunstancias que lleva la vida. A veces uno tiene que tomar una decisión y es porque uno sabe lo que es estar en el día a día en el club que ama y las presiones que uno tiene dentro del club, y más con todo el cariño y el apoyo que me dieron”, dijo el delantero argentino.

Este vídeo, que fue colgado por un periodista argentino en su cuenta de Instagram y que circuló luego por los medios locales, es la primera comunicación del exjugador de Boca Juniors con la afición y con los jugadores.

“Quiero agradecer a la gente de Boca por todo el cariño y el amor que siempre me brindaron y que me van a brindar siempre. No es fácil tomar la decisión que he tomado y tampoco comunicarlo”, apostilló Tévez en un vídeo filmado con el teléfono móvil.

Sobre las circunstancias que lo llevaron a salir de Boca, club al que había vuelto en 2015 y con el que conquistó ese año el título de Liga, Tévez habló de “presiones” y de su actual estado de forma: “Yo tenía que estar al 100%, y no al 99%. Porque si no, le iba mal al club”, aseguró.

Carlos Tévez jugó por última vez en Boca Juniors el pasado 18 de diciembre. Fue en la victoria sobre COloón por 4-1 y el ‘Apache’ anotó un gol.

Los hinchas de Boca Juniors le pidieron en el mismo estadio la Bombonera que decline la oferta del Shanghai Shenhua y se quede en el xeneize en 2017.

“Carlitos no se va” y “Tevez es de Boca y de Boca no se va”, fueron los cánticos que se oyeron en la tribunas como súplica a su ídolo para que siga en el club. Eso, sin embargo, no se dio.