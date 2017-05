Carlos Lobatón analizó la campaña de Sporting Cristal en la Copa Libertadores

“Si hubiésemos tenido más fineza hubiéramos podido hacer más goles”, dijo Carlos Lobatón tras la victoria de Sporting Cristal sobre Sport Huancayo, donde también analizó la campaña ‘celeste’ en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

“Eso está a la vista, sino hubiéramos tenido otra clase de resultados”, recalcó ‘Loba’ a las cámaras de ‘GOL PERÚ’ tras el buen inicio de Sporting Cristal en el Torneo Apertura.

“Para nosotros ha sido doloroso no poder seguir en la Libertadores, no estaba en nuestros planes pero esto es fútbol, seguimos teniendo retos. Pudimos pasar el de hoy y ahora viene el del otro fin de semana”, agregó Carlos Lobatón.

Sobre los empates conseguidos en condición de local, el volante Carlos Lobatón reconoció la falta de gol y la poca agresividad que tuvieron a la hora de presionar a los rivales.

“Nos faltó poder hacer los goles, hemos tenido buenos partidos, contra Santos y The Strongest acá hicimos buenos partidos pero hay equipos como The Strongest que solo se defienden cuando juegan de visita y no pudimos romper su valla defensiva”.

Cabe recalcar que Sporting Cristal terminó último en el Grupo 2 de la Copa Libertadores con dos unidades.