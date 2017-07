Carlos Ascues sorprende y anuncia fecha de salida de Melgar de Arequipa

La situación del defensa peruano Carlos Ascues en el Melgar de Arequipa no es estable. El propio futbolista señaló que su permanencia en el club rojinegro hasta final de temporada no está asegurada.

En agosto, Carlos Ascues debería regresar a Alemania para integrarse a la disciplina del Wolfsburgo, club dueño de su carta pase y que perdió la categoría la pasada temporada.

“Me quedo solo hasta agosto, estoy contento en Melgar, he tenido continuidad, el técnico me considera y es lo que quiero para volver a Wolfsburgo. Lo que pase luego en agosto, aún no lo sé”, señaló Ascues al diario Todo Dxt.

A pesar de tener que jugar en la Bundesliga 2, Wolfsburgo ya anunció que no cuenta con Carlos Ascues para la próxima temporada por lo que: o amplían el préstamo al Melgar de Arequipa o le buscan un club que esté dispuesto a comprar su ficha.