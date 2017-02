Carlo Ancelotti protagoniza polémico gesto obsceno a aficionado rival

La reacción del técnico del Bayern Munich, Carlo Ancelotti, que hizo un gesto obsceno a un aficionado rival al final de un dramático partido, ha causado revuelo en Alemania, donde la prensa popular cuestiona hoy al entrenador italiano.

“Che cosa fai, míster?”, se pregunta el rotativo “Bild”, que publica una foto de Ancelotti, camino a vestuarios en el minuto 96, mostrando el llamado “dedo pestilente”, dedo corazón alzado, a un aficionado del Hertha Berlín.

El propio técnico admitió ayer en declaraciones a la televisión pública ARD esa reacción suya y explicó que el aficionado le había escupido.

El Bayern Munich logró empatar ayer (1:1), ya en el tiempo de descuento, el partido disputado en el Olympiastadion berlinés gracias a un gol de Robert Lewandowski, al que Carlo Ancelotti había tenido inicialmente en el banquillo, ya en el minuto 95.

Lo de mostrar el “dedo pestilente” ha generado en Alemania unas cuantas polémicas, sea en estadios de fútbol o en el ámbito político, como la que desencadenó el año pasado el vicecanciller y líder socialdemócrata Sigmar Gabriel, al hacer ese gesto a un neonazi.

El caso más conocido es el del exinternacional Stefan Effenberg, a quien mostrar el llamado “dedo pestilente” en dirección a la tribuna de público en el Mundial de 1994 le costó la expulsión fulminante y para siempre de la selección nacional.

