Carles Puyol y la dura respuesta al Real Madrid es tema en España

Si hay una voz autorizada en España es el de Carles Puyol, excapitán de Barcelona y de la selección de España, quien fue entrevistado y puso las cosas claras respecto a la temporada anterior, donde el club azulgrana ganó uno de tres trofeos posibles: la Copa del Rey.

Después de una temporada donde Real Madrid fue el gran protagonista de España y de todo el continente europeo, ganando LaLiga Santander y la Champions League, Carles Puyol no duda que el equipo azulgrana volverá a ganar títulos de nuevo recordadno la hegemonía en la última década y contestando a aquellos que restaron valor a una Copa del Rey.

“Yo recuerdo unos años que se celebró mucho una Copa cuando nosotros ganamos Liga y Champions. Yo creo que todos los títulos tienen mucho valor y esta Copa también fue importante. Ahora empieza una temporada nueva y vamos a ver lo que pasa”, dijo.

Carles Puyol también contestó a Xavi Hernández después de las palabras del centrocampista en el que se mostraba contrario a abrir la puerta de regreso a los canteranos que se marcharan. “Son opiniones que hay que respetar. Yo creo que hay que ir caso a caso. Si necesitas al jugador y se ha ido… En el caso de Piqué, que ha tenido un rendimiento espectacular, no lo hubiésemos fichado. Yo, en ese caso, volvería a repetir la operación incluso pagando un precio más elevado, que me parece solo se pagaron 5 millones, que es un regalo”, dijo un Puyol.

El exjugador del Barcelona también se pronunció sobre Semedo del que dijo “es un muy buen jugador” pero con él hay que tener paciencia “para ver cómo se adapta al Barcelona”. Finalmente, sobre el caso del francés Marco Verratti, señaló. “En un equipo que no quiere vender, no necesitan dinero y no es solo lo que quieras, sino lo que puedas. Pero bueno, esto es trabajo de la dirección deportiva del FC Barcelona y todavía queda mucho mercado”, señaló.