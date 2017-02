Camerún: gran recibimiento a sus seleccionados tras ganar la Copa Africana de Naciones

Miles de aficionados aclamaron a la selección de fútbol de Camerún a su llegada al aeropuerto de Yaoundé, la capital, tras lograr su quinto título de la Copa Africana de Naciones ante Egipto.

Los futbolistas fueron recibidos como héroes nada más bajar del avión, y celebraron la victoria con los aficionados, que estuvieron esperando más de ocho horas en el aeropuerto debido a un retraso del vuelo.

Posteriormente, los “leones indomables” se trasladaron al centro de la capital en un autobús, donde fueron ovacionados por una gran multitud de aficionados que se salieron a la calle para celebrar el triunfo entre gritos y cánticos.

En los próximo días, la selección de Camerún será recibida por el presidente camerunés, Paul Biya, y realizará una gira por el país para mostrar el trofeo a todos sus seguidores.

El domingo Camerún se impuso por 2-1 a Egipto tras un intenso partido disputado en Libreville, capital de Gabón, donde se disputó la Copa África de Naciones 2017.

Los ‘leones indomables’ se habían coronado con anterioridad en 1984, 1988, 2000 las tres ante Nigeria y 2002 frente a Senegal y habían perdido las dos que habían jugado frente a Egipto (en 1986 y 2008).

Un gol de Vincent Aboubakar (Beksitas) en el minuto 87 acabó con la racha invicta de “los faraones”, ausentes de la fase final desde que ganaran el torneo en 2010 y que no habían perdido un solo partido desde que les derrotara Argelia en la fase de grupos de 2004.

EFE

