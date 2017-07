Jermain Defoe se despidió de Bradley Lowery con emotiva carta

Bradley Lowery nos dejó este viernes víctima de un cáncer terminal con tan solo 6 años. La historia que conmovió a todos en el fútbol internacional que protagonizaron el pequeño fanático del Sunderland junto a Jermain Defoe llegó a su fin. Ante ello, el delantero inglés se expresó en redes sociales a través de una emotiva carta de despedida.

La relación de amistad que entabló Jermain Defoe con Bradley Lowery fue tan grande que el delantero inglés lo visitaba con frecuencia al hospital, además de convertirse parte de la familia del niño. Incluso, el atacante del Bournemouth se llegó a quebrar durante una conferencia cuando le preguntaron sobre su pequeño amigo.

“Adiós mi amigo. Te vamos a extrañar. Fuiste una bendición de Dios porque pasamos momentos increíbles juntos, por lo que me siento agradecido. Nunca olvidaré la primera vez que nos conocimos, tu cariño genuino y tus tiernos ojos”, escribió Jermain Defoe en su carta de despedida a Bradley Lowery.

El Sunderland, club del cual era hincha Bradley Lowery, emprendió una organización para ayudar a otros niños que sufran cáncer. El neuroblastoma fue la terrible enfermedad que privó a Jermain Defoe de seguir gozando de la amistad del pequeño que ahora es un ángel en el cielo.

Football is gunna miss you little man, sleep tight @Bradleysfight pic.twitter.com/EhnH12FZoQ