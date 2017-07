Bradley Lowery: historia del pequeño amigo de Jermain Defoe tuvo triste final

Bradley Lowery, el niño inglés de 6 años que conmovió al mundo del fútbol por su amistad con el delantero Jermain Defoe durante su lucha contra una enfermedad terminal, falleció este viernes a causa del cáncer que padecía.

Bradley Lowery fue un gran aficionado del Sunderland, donde también jugó Jermain Defoe antes de llegar al Bournemouth, y el club ayudó a concienciar a la gente de la enfermedad que sufrió así como a recaudar fondos para la fundación que llevará su nombre.

La historia de Jermain Defoe con Bradley Lowery se hizo conocida por la cercanía del delantero inglés con el pequeño. Incluso, el futbolista se quebró en una conferencia al hablar de su amigo. “Hablo con su familia a menudo y hace unos días estuve con él. Fue duro verle sufrir así”, aseguró el jugador este jueves.

La mayoría de los clubes de la Premier League y demás categorías del fútbol inglés expresaron su pesar por el sensible fallecimiento de Bradley Lowery, quien servirá de ejemplo por su lucha contra el cáncer y su legado servirá para la fundación que llevará su nombre gracias al apoyo del Sunderland, el equipo de sus amores. Descansa en paz, pequeño campeón.

The thoughts of all at #SAFC are with the Lowery family following this afternoon's sad news.#OneBradleyLowery



