Borussia Dortmund eligió a su nuevo DT en reemplazo de Thomas Tuchel

El Borussia Dortmund anunció este martes el fichaje como nuevo entrenador del holandés Peter Bosz, que llega al equipo de la Bundesliga desde el Ajax de Amsterdam.

En un comunicado, el Borussia Dortmund, que despidió la semana pasada a Thomas Tuchel por diferencias con la directiva, informó de que Peter Bosz, de 53 años, firmó este martes un contrato por dos años, hasta el 30 de junio de 2019.

El Borussia Dortmund destacó la trayectoria exitosa de Peter Bosz con el Ajax, que la pasada temporada quedó segundo en la clasificación de la liga holandesa, sólo un punto por debajo del Feyenoord del peruano Renato Tapia, y alcanzó la final de la Europa League.

Como futbolista profesional, Peter Bosz jugó en los años noventa 310 partidos, en la liga holandesa, la UEFA, la Champions League y también en la Bundesliga, donde lució durante 14 encuentros los colores del Hansa Rostock.

Peter Bosz jugó en ocho ocasiones con la selección holandesa y ganó la liga en 1993 con el Feyenoord, además de tres copas.

En el Borussia Dortmund sustituirá a Thomas Tuchel, despedido entre fuertes tensiones con la directiva del club.

La salida de Thomas Tuchel tomó por sorpresa a los hinchas del Borussia Dortmund. (Foto: Getty Images)

Pese a haber logrado el título de la Copa Alemana, Thomas Tuchel que obtiene el Borussia Dortmund desde 2012, y haber clasificado al equipo directamente para la Champions League, las relaciones de Tuchel y la cúpula se habían deteriorado en los últimos meses y algunos medios habían rumoreado que podía ser destituido.

El enfrentamiento fue prácticamente abierto tras el ataque con explosivos que sufrió el autobús del equipo en abril, cuando iba a disputar la ida de cuartos de final de la Champions League.

Thomas Tuchel se quejó de que el equipo tuviera que jugar el partido al día siguiente, sin recuperarse de lo ocurrido y sin poder manifestar su opinión.

Peter Bosz is the new BVB Head Coach. Contract will last until 2019. Further info in a press conference this afternoon. #welkomhier #bvb pic.twitter.com/us7FngPgXy