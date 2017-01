Borussia Dortmund envió contundente mensaje a Donald Trump

Las intenciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de construir un muro en la frontera con México, siguen trayendo cola en el ámbito futbolístico. Y en esta ocasión no fue un jugador el que se pronunció, sino un club y este fue nada menos que el poderoso Borussia Dortmund.

La institución teutona utilizó su cuenta de Twitter para referirse a las intenciones del mandatario estadounidense. “Este es el único muro en el que creemos”, se leyó en el tuit que iba acompañado de una imagen con la tribuna del Borussia totalmente abarrotada.

Y es que hay que recordar, que Donald Trump aseguró que de todas maneras cumplirá con su promesa de construir un muro en la frontera entre Estados Unidos y México.

La respuesta del Borussia Dortmund no hizo mas que sumarse a la de jugadores como Rafael Máquez, quien también criticó duramente al presidente de los Estados Unidos.

The only #wall we believe in. pic.twitter.com/nIL4ws0UY1