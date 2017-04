Belgrano se pronunció ante posible sanción que recibiría por hincha fallecido

Guillermo Farré, capitán del Belgrano, dijo que sería injusto que la AFA sancionará al club con la pérdida de puntos o con la prohibición de jugar con público como local tras la muerte del hincha golpeado y arrojado desde las gradas.

“Nosotros no tenemos nada que ver. Nos sentimos perjudicados y tenemos bronca. No entiendo si hay quita de puntos porque eso afectaría a los jugadores. No sería justa la quita de puntos”, dijo Farré en rueda de prensa.

A pesar de que la AFA todavía no comunicó ninguna sanción, los medios locales aseguran que se “filtró” un comunicado que supuestamente se hará público la semana que viene en el que se informa de que el Belgrano no podrá jugar con público como local.

Además, se especula con que la institución que rige el fútbol argentino le quite puntos y le obligue a jugar fuera de Córdoba.

“Nosotros cumplimos todos los requisitos, pero como organizadores nos cabe una sanción. No entiendo la sanción si nos sacan de la provincia. Cuando se presente la sanción vamos a dar nuestro descargo”, afirmó Abraham Rufail, vicepresidente del club.

Emanuel Balbo, de 22 años, murió este lunes tras ser golpeado y arrojado desde las gradas el pasado sábado durante un partido que Belgrano y Talleres empataron 1-1.

Por el hecho fueron apresados siete hombres, seis de ellos imputados por el delito de “homicidio agravado por la Ley de deportes”, y uno por “hurto calamitoso” por presuntamente haberle robado las zapatillas a Balbo cuando yacía en el suelo del estadio Mario Alberto Kempes, de la céntrica provincia de Córdoba.

Uno de los detenidos, Oscar Gómez, está acusado de ser el “instigador” del homicidio porque, según explicó la familia de Balbo, dijo que la víctima era hincha del Talleres, lo que ocasionó la agresión

El próximo partido del Belgrano será este domingo, como visitante, ante el San Martín de San Juan.

EFE