Bayern Munich vs Real Madrid: Zidane advirtió sobre su cercanía con Ancelotti

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, dijo que el hecho de que él y el entrenador del Bayern Munich, Carlo Ancelotti, se conozcan bien no representa ni una ventaja ni una desventaja ante el partido de este miércoles por la Champions League.

“Lo conozco muy bien y él a mí pero no significa nada, no es una ventaja ni tampoco una desventaja. Es un partido entre dos grandes equipos. Carlo Ancelotti y yo no vamos a jugar”, aseguró Zidane.

Zidane, sonriente y relajado toda la rueda de prensa, defendió que sus jugadores no cambiarán su filosofía en el Allianz Arena. “La idea es la misma, jugar nuestro fútbol, ir a por el partido y a ganar. Nuestra tarea es dar el máximo”, destacó el técnico del Real Madrid.

“No tengo miedo a nada. Tenemos que hacer nuestro partido. Me importa más lo que vamos a hacer nosotros, respetamos a todos los rivales y este es uno muy bueno que lo hace bien, pero me interesa lo que nosotros vamos a hacer”, añadió Zidane.

El técnico francés no quiso entrar en comparaciones con lo que ocurrió en la última visita del Real Madrid a Múnich cuando, con Ancelotti en el banquillo y él como su segundo, el equipo blanco vapuleó por 0-4 al Bayern Munich.

“No voy a hablar de lo que pasó entonces. Lo que pasó fue espectacular pero es otro rival, tal vez mejor y en lo que hay que pensar es en el partido”, manifestó Zidane.

Zidane restó importancia a la incidencia que pueda tener para el partido la situación de uno de los jugadores más importantes del Bayern Munich, Robert Lewandowski, con problemas en el hombro derecho.

“No tengo dudas de que si Lewandowski está en el campo estará al cien por cien”, dijo. “Nos preparamos pensando que va a jugar y si ni juega creo que el jugador que jugará lo va a hacer muy bien”, afirmó Zidane.

La situación de Sergio Ramos, apercibido de sanción y con la amenaza de perderse el partido de vuelta si es amonestado, fue tratada por el técnico del Real Madrid pensando únicamente en la ida, sin mirar la única solución que tendría en la primera plantilla por las lesiones de Pepe y Varane, con la opción de retrasar la posición de Casemiro.

“Espero que no vayamos a necesitar a Casemiro de central”, dijo el técnico del Real Madrid. “Sabemos lo de Sergio y él lo sabe, tenemos que estar listos y siempre somos positivos. No pienso en la tarjeta”, añadió.

Zidane defendió a la ‘BBC’, convencido del rendimiento de Bale, Benzema y Cristiano Ronaldo en las grandes citas. “Son jugadores de experiencia muy buenos y criticados porque cuanto más bueno eres más te critican. Lo saben y están acostumbrados. Tengo a tres jugadores con mucha personalidad. No son momentos que les asusten, al revés, es un partido que les importa”, aseguró.

Ante las críticas por el momento que atraviesa el galés Gareth Bale, el DT del Real Madrid salió en su defensa. “Veo a Gareth cerca de su mejor forma poco a poco. Tuvo una lesión larga pero está cada día mejor. Espero que lo veamos”, concluyó ‘Zizou’.

La conferencia de prensa de Zidane

EFE