Bayern Munich envía un ocurrente y divertido mensaje en esta Navidad

Cuando están dentro del campo la seriedad en el rostro de los jugadores del Bayern Munich es notorio. Sin embargo, cuando se trata de estas fechas, los ánimos y la emoción cambia en cada uno de ellos y se contagian por el espíritu navideño. El vigente campeón de la Bundesliga publicó un ocurrente y divertido mensaje en su cuenta de Facebook.

El capitán Philipp Lahm fue el encargado de hacer la presentación del saludo de Navidad. Como todos los años, el club alemán envió un video en redes sociales para los millones de seguidores en todo el mundo a su fiel estilo. Este año que está por terminar, los futbolistas cambiaron la situación y lo hicieron de una manera original.

En el video publicado por el Bayern Munich en Facebook aparecen gran parte del plantel actual. Manuel Neuer, Mats Hummels, David Alaba, Arturo Vidal, Arjen Robben, Franck Ribéry, Robert Lewandowski, Xabi Alonso, entre otros.

Philipp Lahm tomó la decisión de no reunir a todo el plantel para cantar un villacinco, simplemente dos futbolistas se juntaron para recitar una pequeña estrofa de “We Wish You a Merry Christmas”, y cerraron con la participación de cada futbolista con un mensaje en su propio idioma.

Bayern Munich cerró el 2016 siendo el único líder de la Bundesliga. El club bávaro venció al Leipzig con una victoria cómoda (3-0) y terminó con 39 puntos.

Bayern Munich y el saludo navideño a todo el mundo