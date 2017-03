Bastian Schweinsteiger y la vergonzosa pregunta que soportó en su presentación en Chicago Fire

Lo que tuvo que soportar el pobre Bastian Schweinsteiger en su presentación oficial en el Chicago Fire de la MLS de Estados Unidos. El jugador alemán trató de arreglar la pregunta.

Uno de los periodistas presentes le preguntó al buen Bastian Schweinsteiger si con su fichaje, el club Chicago Fire aspiraba a ganar la Copa del Mundo. La reacción del alemán fue de sorpresa. Trató de entender, pero el reportero insistió con su pregunta.

No solo ello. Otro de los presentes le consultó si tenía ilusión de jugar con la selección alemana y Bastian nuevamente puso cara de sorpresa: “Ya me retiré de la selección, me despedí de Joachin Low. Lo anuncié de manera formal”, soltó el exBayern Munich bastante incómodo.

El jugador de 32 años recibió el martes un entusiasta recibimiento de aficionados que le esperaron en el Aeropuerto Internacional O’Hare.

Schweinsteiger, dijo sentirse “impresionado” por el cariño recibido y dijo que llegar a la Liga Profesional de Fútbol de Estados Unidos (MLS) significaba “muchísimo” en su carrera.

“Será, sin duda, un gran reto para mi y soy consciente que los resultados que tuve en las dos últimas temporadas no han sido los mejores, pero siento que estoy ante una gran oportunidad de hacer bien las cosas y, sobre todo, de ayudar a este equipo a que de un salto adelante, algo con lo que estoy comprometido”, subrayó.

“Mi primera impresión con el trabajo que ya realicé al lado de los nuevos compañeros ha sido muy buena. Todos me han ayudado y he comprobado que hay un gran carácter dentro de la plantilla”, destacó el jugador que fue titular en la selección que conquistó el Mundial de 2014 disputado en Brasil.