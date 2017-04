Bastian Schweinsteiger “roba” celular y se burla de Argentina con este comentario

Bastian Schweinsteiger comparte equipo con el argentino Luis Solignac en Chicago Fire de la MLS de Estados Unidos. El alemán nunca olvidará el título mundial en Brasil 2014, cuando su selección venció por la mínima diferencia ante Argentina con gol de Mario Götze. El ex jugador del Bayern Munich tomó el celular de su compañero y dejó este mensaje.

“Cuando dejas el celu desbloqueado y tu amigo alemán lo agarra”, decía el mensaje de Luis Solignac, delantero de Chicago Fire, que fue publicaso en su cuenta de Twitter acompañado de un video de Bastian Schweinsteiger, integrante de la selección de Alemania, vigente campeón mundial.

“Argentina 0, Alemania 1”, dice Bastian Schweinsteiger, entre risas, rememorando el cruce en la última Copa del Mundo entre Alemania vs Argentina en el Estadio Maracaná.

Muchos seguidores del jugador argentino no lo tomaron como broma, sino como una broma de mal gusto. Pues, ningún argentino querrá recordar aquella fatídica tarde cuando Götze anotó el único gol del partido para que Alemania sume su cuarta estrella mundial en Brasil.

When you leave your phone unlocked and your German friend takes control

Cuando dejas el celu desbloqueado y tú amigo alemán lo agarra pic.twitter.com/QLWhRvS8Br