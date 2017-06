¿Barcelona ya no quiere contar con los servicios de Arda Turan? Esto dijo su representante

El Barcelona no ha declarado transferible a Arda Turan, según ha declarado el representante del centrocampista turco Ahmet Bulut.

En declaraciones a Esports Cope, Bulut ha asegurado que “nadie del Barça” se ha puesto en contacto con él para comunicarle que Arda es transferible.

“Así que de momento nuestro plan es que siga la próxima temporada. Y hasta hoy no he hablado con ningún club del mundo. Pero si el Barça nos dice que no cuentan con Arda, ya será otra historia”, ha dicho.

Bulut ha recordado que Arda tiene tres años más de contrato y que está contento en el equipo azulgrana. “Es verdad que no ha sido una temporada fácil para él, porque ha sufrido lesiones y la segunda parte de la temporada no ha sido demasiado buena, pero Arda está contento y, por supuesto, le gusta la elección de Ernesto Valverde por su trayectoria”, ha dicho.

En cuanto a la decisión del jugador de abandonar la selección turca, el representante de Arda ha dicho que ha sido “una decisión difícil, pero meditada” porque “llevaba mucho tiempo dándole vueltas”.

Sobre una serie de informaciones aparecidas según las cuales el jugador podría haber perdido una fortuna en el casino, Bulut ha dicho que el jugador nunca ha apostado dinero en el juego.

“Esto es una calumnia. Por eso lo hemos dejado en manos de nuestro abogado y llevaremos a los que lo han publicado a los tribunales, porque es una historia totalmente falsa”, ha insistido.