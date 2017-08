Barcelona y Liverpool llegan a este acuerdo por Coutinho y ya tiene fecha de llegada

Y el Barcelona logró conseguir a la opción número 1 que tenía para reemplazar a Neymar: se trata del brasileño Philippe Coutinho del Liverpool de Inglaterra a cambio de una millonaria cifra.

ESPN, Sport, AS y los principales medios de comunicación de Europa ya dan el fichaje por hecho e incluso aseguran que el lunes o martes, Coutinho podría estar viajando a Barcelona para pasar exámenes médicos y firmar su contrato hasta 2022.

¿La cifra? Según la prensa española, Barcelona pagaría poco más de 100 millones de euros por el pase de Coutinho y así complacer a Ernesto Valverder, DT culé que había exigido al jugador franquicia del Liverpool como reemplazo de Neymar.

La Supercopa de España está cerca y Barcelona quiere contar con ‘Cou’ para que haga el trío de ataque junto a Luis Suárez y Lionel Messi.

Algo importante. Coutinho era un jugador tan importante para el Liverpool que cuando renovó su contrato, con un suculento sueldo, lo hizo sin cláusula de rescisión, es decir, era el club el que decidía la cifra.

Jürgen Klopp siempre se mostró renuente a hablar de una posible transferencia de Coutinho y solo aseguraba que no el citado jugador no estaba en venta. Pero el brasileño no viajó a Dublín para el amistoso contra el Athletic de Bilbao aduciendo dolores en la espalda. Su destino ya estaba definido.