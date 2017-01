Barcelona vs Betis EN VIVO: ver EN DIRECTO por fecha 20 de LaLiga Santander

Barcelona vs Betis se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este domingo 29 de enero a las 06:00 am (Horario peruano – 11:00 am GMT – 12:00 pm España), por la fecha 20 de LaLiga Santander desde el Estadio Benito Villamarín. Este partido será transmitido de forma exclusiva por ESPN 2. (en Perú: canal 506 por Movistar TV y canal 625 por DirecTV)

El FC Barcelona no tiene margen de error en LaLiga Santander si es que quiere alcanzar al Real Madrid en la punta. Por la fecha 20, los azulgranas visitan el Benito Villamarín para enfrentar al Real Betis, un rival en el papel accesible pero que no debe generar confianza al cuadro dirigido por Luis Enrique.

FC Barcelona viene de clasificar a las semifinales de la Copa del Rey, tras dejar afuera a la Real Sociedad. En la instancia definitiva enfrentará al Atlético de Madrid, un duelo de pesos pesados en España para conocer al finalista del trofeo.

Por su parte, Real Betis no ha tenido una temporada buena. Navegando de media tabla para abajo. Los dirigidos ahora por Víctor Sánchez del Amo ya no cuentan con Juan Vargas, quien se fue en junio del año pasado y este 2017 jugará por Universitario, y el técnico Gustavo Poyet, quien está en el Shanghai Shenghua junto con Carlos Tévez ¿Podrán con el FC Barcelona?

Barcelona vs Betis: alineaciones probables

Barcelona:: Marc-André Ter Stegen, Gerard Piqué, Javier Mascherano, Jordi Alba, Samuel Umtiti, Sergi Roberto, Denis Suárez, André Gomes, Lionel Messi, Luis Suárez, Neymar. DT: Luis Enrique Martínez.

Betis:: Adán, Ryan Donk, Bruno González, Riza Durmisi, Cristiano Piccini, Germán Pezzella, Darko Brasanac, Jonas Martin, Dani Ceballos, Rubén Castro, Roman Zozulya. DT: Víctor Sánchez del Amo.

Estadio: Benito Villamarín, Sevilla.

Hora: 06:00 horas (Perú) – 11:00 GMT – 12:00 España.

Barcelona 6-2 Betis – LaLiga 2016-17

Barcelona vs Betis se enfrentan este domingo 29 de enero a las 06:00 am (Horario peruano) en el Benito Villamarín, por la fecha 20 de LaLiga Santander de España. (Video: YouTube)