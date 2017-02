Barcelona vs PSG: Thiago Silva es baja para el partido por Champions League

Barcelona vs PSG | El defensa brasileño y capitán del París Saint-Germain, Thiago Silva, no podrá jugar la ida de los octavos de final de la Champions League contra el Barcelona al no haberse recuperado de los problemas musculares que arrastraba.

El jugador, que ya se perdió el último partido liguero del PSG contra el Girondins de Burdeos del pasado viernes, no participó en la sesión de entrenamiento anterior al duelo y no figura e la lista de convocados.

Su puesto en la zaga lo ocupará, con toda seguridad, el joven Presnel Kimpembe, de 21 años, formando pareja de centrales con el brasileño Marquinhos, de 23.

Silva, uno de los pilares del equipo, no tiene suerte frente al Barcelona.

Hace dos años, Thiago Silva solo pudo disputar 20 minutos antes de tener que dejar el campo con un problema en la pierna izquierda que le impidió además jugar la vuelta en el Camp Nou.

El entrenador del Barcelona, Luis Enrique, que supo de la baja del brasileño cuando daba su rueda de prensa previa al duelo, lamentó la lesión y dijo que le gusta que estén en el campo los mejores.

“Es uno de sus pilares de su línea defensiva”, señaló.