Niños de escuela del FC Barcelona en la India se emocionaron con remontada

VIDEO. La histórica remontada del FC Barcelona ante el Paris Saint Germain, que de caer 4-0 en la ida terminó ganando 6-1 en la vuelta, sorprendió al mundo entero. Tanto así que los niños miembros de la escuela de fútbol del club azulgrana en Bombay, India, madrugaron para ver el apasionante encuentro.

Cuando muchos esperaban que el FC Barcelona quedara fuera de la Champions League a manos del PSG, los hinchas culés alrededor del mundo sintonizaron sus televisores y smartphones para presenciar uno de los partidos más apasionantes de los últimos años. Estos niños de la India también se unieron a la ‘fiebre’.

A los 2:15 am del jueves comenzó el partido Barcelona vs PSG en la India. Pero estos niños miembros de la escuela culé en Bombay no les importó la complicada hora para presenciar el encuentro confiados en que la remontada era posible.

La cuenta de Twitter del FC Barcelona compartió este inolvidable momento que quedará en la memoria de estas futuras promesas del fútbol en la India. Será un partido que dará que hablar por muchos años más.

La remontada del Barcelona desde la India