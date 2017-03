Barcelona vs PSG: el gol fallado por Ángel Di María que pudo cambiar la historia

La histórica remontada del Barcelona sobre el PSG en Champions League tuvo momentos claves, ya que no solo se gestó con el temperamento del cuadro español y con los dudosos penales que tuvieron a su favor, sino por una puntual jugada en la que fue protagonista Ángel Di María.

El volante argentino tuvo un mano a mano en el minuto 39 del complemento cuando el marcador estaba 3 a 1 y los blaugranas necesitaban tres anotaciones para clasificar. El ‘Fideo’ echó al saque de meta su remate cuando tenía todo el arco a sus disposición y cuando también pudo haber habilitado a su compañero Edinson Cavani, quien lo acompañaba completamente solo.

Ángel Di María falló en dicha jugada y lo que se vino fue una hecatombe para el PSG; Barcelona marcaría tres anotaciones y los despacharía de la Champions League.

And of course the cherry on top….

Explain to me how this wasn't a penalty on DiMaria.. go ahead…I'll wait



pic.twitter.com/f6D21yEqPG