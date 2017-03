Barcelona vs Juventus: la final del 2015 en cuartos de final de Champions League

Juventus, absoluto dominador del fútbol italiano y que va camino de conquistar su sexto título consecutivo en la Serie A de Italia, será el rival del FC Barcelona en los cuartos de final de la Champions League.

Juventus encaró esta temporada con el objetivo de pelear hasta el final para hacerse con el título europeo y tiene como principal punto de fuerza una gran organización táctica, trabajada en los mínimos detalles por el técnico Massimiliano Allegri.

Las ambiciones de la Juventus son máximas en este curso, ya que lideran sólidamente el campeonato, encarrilaron la clasificación para la final de la Copa Italia y buscan un triunfo en la Champions League que le falta desde 1996.

Tras eliminar con un contundente 3-0 (entre ida y vuelta) al Oporto en los octavos de final, Juventus tendrá que pasar por el FC Barcelona, el equipo que hace dos años le negó la ‘Orejona’ en la final de Berlín.

El duelo contra el FC Barcelona medirá a dos equipos con filosofías futbolísticas completamente distintas, con Juventus que opondrá su solidez defensiva y las rápidas transiciones ofensivas al talento puro del Barcelona .

Tras empezar la temporada con el 3-5-2, Allegri alineó en el último mes y medio a un 4-2-3-1, con los argentinos Gonzalo Higuaín y Paulo Dybala, el croata Mario Mandzukic y el colombiano Juan Guillermo Cuadrado en el campo desde el primer minuto.

A pesar de las evidentes características ofensivas de los cuatro delanteros, Juventus encontró un gran equilibrio y consiguió doce triunfos en trece partidos, concediendo sólo cuatro dianas.

El duelo contra el FC Barcelona supondrá un reto importante para el ‘Pipita’ Higuaín, que hasta este momento marcó tres goles en la Champions League (todos en la fase de grupos) y que tendrá que liderar a su equipo en una competición en la que aún no ha logrado ser decisivo.

En el 4-2-3-1 de Allegri, Mandzukic y Cuadrado realizan un intenso trabajo tanto a nivel ofensivo como a nivel defensivo, apoyando constantemente a los dos centrocampistas, que suelen ser el alemán Sami Khedira y el bosnio Miralem Pjanic.

A nivel defensivo, Juventus puede contar con jugadores de experiencia y carisma, que llevan ya varios años como titulares también en la Selección Italiana.

Por delante del veterano Gianluigi Buffon, juegan Leonardo Bonucci y Giorgio Chiellini, con Andrea Barzagli que es la principal alternativa, junto con el marroquí Mehdi Benatia.

El duelo contra el FC Barcelona tendrá un sabor particular para el lateral brasileño Dani Alves, que jugó durante 8 temporadas en el Barcelona ganando 23 títulos (con tres Champions League y seis Ligas).

En el otro carril actuará su compatriota Álex Sandro, un futbolista completo, que sabe compaginar fuerza física, buena técnica y una gran habilidad ofensiva.

El Juventus y el Barcelona se midieron en nueve ocasiones: la primera fue en 1970 y la última en la ya citada final de la Champions League de 2015.

Juventus ganó cuatro veces, el Barcelona triunfó en tres ocasiones mientras que los empates son dos.

