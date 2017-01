Atlético Madrid: Simeone toma precaución con "arma letal" del FC Barcelona

El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, destacó este martes, en la víspera de su sexta semifinal en cinco años, en la Copa del Rey contra el Barcelona, el “orgullo absoluto” por sus futbolistas y avisó de que Messi, Luis Suárez y Neymar “resuelven el 80 por ciento de lo que sucede en los partidos”.

“Les cuento lo que siento; siento un orgullo absoluto por estos futbolistas que en los cinco años que llevamos en el club van a jugar la sexta semifinal. Cuando vos estás como entrenador en un club cinco años, con lo que cuesta tener la continuidad de trabajo, que te sigan y presentarse nuevamente en una semifinal por sexta vez me llena de orgullo, de emoción y de alegría”, recalcó el técnico.

“Y no me imagino un escenario mejor que el que presentará el Calderón”, añadió el entrenador en su primera respuesta de la rueda de prensa, en la que, después, insistió en esa idea: “Poder competir ya sea para los hinchas, para los futbolistas, para el club, en la sexta semifinal es una cosa muy grande”.

“Ojalá que mañana podamos convivir con esta responsabilidad que de a poco hemos empezado a tener. Y todas las críticas y las cosas positivas que se han hablado de nosotros van en consecuencia de este detalle, posiblemente menor para algunos, que estoy comentando”, dijo Simeone, que luego resaltó las cualidades del Barcelona.

Lo calificó, “seguramente, como el mejor del mundo”, destacó sus “futbolistas fantásticos” y remarcó la transcendencia de su tridente ofensivo Messi-Luis Suarez-Neymar: “Juegue quien juegue, siempre tienen la alternativa de los tres de arriba, que resuelven el 80 por ciento de lo que sucede en los partidos. Será un lindo partido”.

Por su parte, el entrenador del Atlético de Madrid declaró este martes que a él le “pone contento” “cuando los jugadores se enojan” por una sustitución, en referencia al gesto del extremo belga Yannick Carrasco, que golpeó una botella cuando fue reemplazado el pasado sábado ante el Alavés en Vitoria.

“A mí cuando los jugadores se enojan, me pone contento, porque me imagino lo primero que se enojan con ellos, porque no hicieron un buen partido, y después con el entrenador, porque los sacan. Quieren jugar y nunca me preocupó esa situación”, valoró en la rueda de prensa previa al partido de este miércoles de ida de las semifinales de la Copa del Rey frente al Barcelona en el Vicente Calderón.

Conferencia de prensa de Diego Simeone

EFE