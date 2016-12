Barcelona: Luis Enrique le dará una nueva oportunidad a este jugador

El entrenador del Barcelona, Luis Enrique Martínez, ha reconocido que el defensa Aleix Vidal “está cambiando su situación” y que, si sigue demostrando “el nivel espectacular” que exhibió en el partido de Champions League contra el Borussia Mönchedgladbach, “volverá a tener oportunidad”.

En una entrevista concedida a Barça TV, Luis Enrique ha desvelado que el ostracismo al que ha relegado al lateral viene motivado por cosas que vio ya durante la pretemporada.

“Quizás es el único jugador que ha contado menos, claramente. Fue una decisión que tuve yo a raíz de los primeros partidos de competición, a raíz de lo que vi en pretemporada”, ha desvelado.

Aun así, ha insistido en que no tiene nada personal contra Aleix Vidal, al contrario: “Aleix es uno de los tíos más simpáticos y que más cachondeo generan en el grupo. A mí, particularmente me cae muy bien. Yo creo que le caigo más o menos bien, quizás ahora un poco peor que antes, pero no tengo nada en contra de Aleix ni de ningún jugador”.

Luis Enrique también ha hablado de los nuevos fichajes. “Creo que comparten una edad muy joven pero tienen experiencia”, ha apuntado antes de destacar que Lucas Digne, Samuel Umtiti y André Gomes “y Hn tenido más de 1.000 minutos cada uno” y elogiar el rendimiento de Denis Suárez.

“Denis es uno de los pocos que han conseguido volver, y estoy encantado de que haya vuelto, porque creo que sigue evolucionando, sigue mejorando. Es un chico que tiene mucho fútbol, un chico con ADN Barcelona que ya estuvo en el filial”, ha comentado sobre el centrocampista gallego.

De los jugadores del filial, ha reconocido que el centrocampista Carles Aleñá “claramente es uno de los jugadores que tiene condiciones tanto técnicas, como físicas y mentales para ser jugador del Barcelona. Es uno de los elegidos, pero tiene que mejorar muchas cosas”.

De hecho, el preparador asturiano criticó en público al canterano tras su golazo ante el Hércules en la Copa del Rey. “Si no hubiera marcado el gol, jamás le hubiera dado el palo que le di. Se lo reproché después de marcar el gol porque ya sabía lo que iba a venir a nivel periodístico: el niño de oro, el futuro de no se qué…”, se ha justificado.

En lo que respecta a las aspiraciones del equipo, Luis Enrique ha señalado que el Barcelona afronta 2017 “con un reto muy bonito en la Liga”, donde tiene una desventaja de 6 puntos con el Real Madrid.

“Hay que ver cómo lo solventamos, a ver si somos capaces de darle la vuelta a esta situación. Es algo que nos atrae. Somos un equipo hecho para grandes retos”, ha afirmado.

A vueltas una vez más sobre si el Barcelona cambiado el estilo, Luis Enrique ha defendido su manera de hacer evolucionar al equipo durante estas tres últimas temporadas.

“Nuestro objetivo es tener el balón, ser superior, dejar al rival cerca de su portería, presionar arriba o buscar los espacios, pero hay nuevos mecanismos que el Barça ha incorporado y que nos hacen ser aún más peligrosos. Continuamente hay que revisar para evitar que seamos previsibles. ¿Hacia dónde va el Barça? No lo sé, pero va hacia el objetivo de ser mejor que el rival y de que lo que nos hagan no tenga resultado”, ha finalizado.

Si te interesó lo que acabas de leer, te invitamos a seguirnos en Facebook, Twitter y Google+