Barcelona hace segunda propuesta por Coutinho y Liverpool le da esta sorpresiva respuesta

Barcelona está insistiendo con el fichaje del brasileño Coutinho del Liverpool por lo que parece inminente que Neymar se marchará finalmente al París Saint Germain (PSG), todo ello, según la prensa inglesa.

Mirror es el que da la información. Según esta, Barcelona lanzó este domingo una segunda oferta por Coutinho y el Liverpool no tuvo más que rechazar los 89 millones de euros que ofreció el cuadro español.

Fue el DT alemán Jürgen Klopp el que dio la respuesta en conferencia de prensa y fue bastante enfático y contundente.

“Si yo digo que (Coutinho) no está a la venta, pues no está a la venta. Y punto. Es mi decisión. Es una decisión del club. Lo digo para que acaben las especulaciones, y no se diga más nada al respecto”, expresó el entrenador ‘Red’.

“Estamos por llegar a un trascendental momento, y queremos estar mejor. Y para eso tenemos que retener a nuestros mejores jugadores. Esa es mi respuesta”, agregó.

Ante la insistencia de la prensa inglesa, Klopp tuvo que reiterar sus palabras.

“Phil no está a la venta. Lo puedo decir 20 veces. Esto se acabó aquí para mí. A cualquier cosa que quieran hacer desde allá (Barcelona) diré que no se irá. Ya luego ustedes digan lo que quieran. La respuesta es que Phil no está a la venta”, sentenció.

El asunto para el Barcelona es muy complicado. Liverpool y Coutinho firmaron hace poco una extensión de contrato que hace al brasileño el jugador más caro del plantel y uno de los mejores pagados de la Premier League.

Y eso no es todo. Liverpool y Couitnho firmaron la extensión del contrato sin cláusula de rescisión. ¿Qué quiere decir eso? Que es el club inglés el que decide el precio del jugador. Al parecer, al menos este verano europeo, el menudo jugador brasileño no saldrá de la Premier.