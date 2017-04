Barcelona: conoce al niño peruano que fue reclutado por el club catalán

Desde mediados de los años 70, con Hugo Sotil en su máximo esplendor, un jugador peruano no viste la camiseta del histórico y famoso Fútbol Club Barcelona. Pronto la historia podría cambiar.

Resulta que el pequeño Miguel Ángel Martel, de tan solo 12 años, consiguió ganar una beca integral para enrolarse en el equipo catalán y perfeccionarse junto a otros quince jóvenes futbolistas del mundo.

“Cuando tenía 6 años metí 21 goles en 6 partidos. Siempre dominaba la pelota. Me la ponía en la espalda. Y a veces no me salía, pero me molestaba. Pero yo seguía entrenando y daba buenos pases. Rompí vitrinas y espejos, pero mi papá me ha dicho que no importa eso”, contó Miguel Ángel en una entrevista con canal N.

Natural de Ventanilla, Miguel Ángel Martel viaja más de dos horas hasta llegar a la escuela oficial del Barcelona en Surquillo. Y ahora todo su sacrificio ha rendido frutos.

