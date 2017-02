Barcelona: confunden en Twitter a Luis Enrique con cantante de salsa

El cantante nicaragüense Luis Enrique se vio sorprendido en su cuenta de Twitter por numerosas quejas que en realidad iban dirigidos al entrenador del Barcelona, Luis Enrique Martínez.

“Para los fans del fútbol que le escriben a Luis Enrique entrenador del Barça, lamento informarles que esta no es su cuenta. Rectifiquen”, ha respondido el cantante después de descubrir que su cuenta había sido confundida por muchos usuarios con la del técnico barcelonista.

“‘Hoy no ha sido el día de Luis Enrique ni de Suarez’, ‘Luis Enrique, a ver si te enteras que el partido se gana en el centro del campo. No aportas nada, coño. Solo mucho bla, bla’ o ‘Sr. Luis Enrique por favor, sea más amable con los medios que le apoyan, como tv3cat , y no trate como a una basura a JORDI GRAU. Gràcies’” aseguraban algunos de los mensajes que erraron el destinatario.

En la cuenta del entrenador barcelonista, Luis Enrique también recogía mensajes de ánimo tras la derrota por 4-0 en el campo del PSG: “‘Para los haters de Luis Enrique, hacerle culpable también de los títulos que nos ha dado en estos años. A muerte con el Boss LUISENRIQUE21’, ‘Hay que dejar de decir que la derrota es para LUISENRIQUE21, ayer los jugadores sobre estadio no hicieron el trabajo. #VamosBarca #FCB”.

EFE