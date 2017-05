Atlético Madrid presiona al TAS: "queremos fichar jugadores"

Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, aseguró este lunes que espera que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) sea “consecuente” y permita a su club fichar jugadores para la próxima temporada.

El organismo internacional prohibió al conjunto rojiblanco firmar futbolistas hasta 2018 por la contratación de menores. Cerezo, a la salida de la Asamblea General Extraordinaria en la que Ángel María Villar fue reelegido presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), se pronunció al respecto.

“Estamos esperando a que llegue TAS. Llegará a final de este mes y veremos a ver qué pasa. Espero que sean consecuentes con lo que hacen y que nos dejen fichar la próxima temporada para que todos vosotros (la prensa) podáis tener portadas y titulares de los grandes jugadores que vamos a traer”, explicó.

También habló sobre la celebración de los seguidores del Real Madrid y sus jugadores, que durante la fiesta en Cibeles siguieron los cánticos de la hinchada blanca contra el Atlético (“Indios, decidme qué se siente”).

“Si el Madrid ha quedado campeón de Liga, pues les felicitamos. Todos los atléticos les felicitamos, y el año que viene a ver quién la ganar. Ni he visto las imágenes, ni las pienso ver ni me molestan”, declaró.

Sobre la reelección de Villar indicó que le pareció “muy bien” que continúe en el cargo y recordó que ha sido elegido con mayoría absoluta.

“Me parece fenomenal. Se acaba de elegir al presidente de la RFEF así que celebrémoslo. Creo que no ha habido ninguna batalla. Creo que ha habido unas elecciones limpias y correctas. Ha salido el candidato más votado. Le he felicitado, le he dado la enhorabuena y espero que los próximos cuatro años sean tan fructíferos como los anteriores”, culminó. EFE