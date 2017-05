Chelsea tomó medida radical tras atentado en Manchester

El Chelsea informó este miércoles de que ha suspendido el desfile de campeón de Premier League por las calles de Londres que tenía previsto realizar el próximo domingo, debido al atentado del pasado lunes en Mánchester.

El Chelsea considera que sería “inapropiado” salir a la calle a celebrar el título de la Premier League conquistado hace dos semanas después de la explosión en el estadio Manchester Arena, que dejó 22 muertos y 64 heridos.

“Todos en el Chelsea Football Club ofrecemos nuestras más sinceras condolencias a aquellos afectados por el ataque terrorista del lunes en Mánchester. Nuestros pensamientos están con las víctimas, sus familias y sus amigos”, dijo el vigente campeón de la Premier League en un comunicado.

“Creemos que es inapropiado celebrar un desfile de campeón por las calles de Londres el domingo. Dado que el Gobierno ha elevado el nivel de alerta en el país, consideramos que, en interés de todos, este es el procedimiento a seguir y estamos convencidos de que nuestros aficionados lo entenderán”, prosiguió Chelsea en su nota.

“Tras consultarlo con la Policía Metropolitana, la alcaldía de Hammersmith and Fulham y otras autoridades, sabemos que los servicios de emergencia habrían sido tan profesionales como lo son siempre, pero no querríamos desviar recursos importantes al albergar un evento multitudinario en las calles de Londres”, afirmó.

Todos esperaban el desfile del Chelsea campeón para la despedida de John Terry. Pero el atentado en Manchester cambió los planes. (Foto: Getty Images)

El Chelsea, que ha asegurado que sus jugadores lucirán brazaletes negros en Wembley en el duelo frente al Arsenal, había organizado un desfile de campeón por las calles de la capital británica con sus aficionados para este próximo domingo, un día después de la final de la FA Cup.

Por su parte, el Arsenal, su rival en la final, informó de que tampoco celebrará un hipotético desfile de campeón si levantan el título el sábado.

“Después de hablar con los servicios de seguridad, hemos acordado suspender un hipotético desfile por las calles de Londres y no hacer un visionado de la final con una pantalla gigante en el Emirates Stadium, como habíamos previsto”, comentó Ivan Gazidis, director ejecutivo del Arsenal.

Antonio Conte and the squad observed a minute's silence this morning following last night's tragic events in Manchester. pic.twitter.com/gtrnJm2af9