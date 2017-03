Arturo Vidal y el mensaje desinteresado a Alexis Sánchez por el mal momento

El día martes Bayern Munich humilló al Arsenal por 5-1 en el Emirates Stadium. El club londinense critica duramente a Arsene Wenger, máximo responsable del resultado y al chileno Alexis Sánchez, por un gesto polémico que ha dado la vuelta al mundo. Su compatriota Arturo Vidal pasa un momento diferente y dejó un mensaje desinteresado a su compañero de selección.

“Estoy muy concentrado en lo que es Bayern, tenemos muchos partidos, no tengo mucho tiempo para pensar en Alexis, tengo mi familia, dos hijos, así que es complicado”, señaló Arturo Vidal en una entrevista con Goal.com al ser consultado por su compañero Alexis Sánchez.

“No he hablado con él, no he tenido la suerte de hablar con Alexis porque él está muy concentrado acá, yo en lo mío. En la Selección hablaremos, pero en este momento no tenemos mucha comunicación”, añadió.

Por otro lado, Arturo Vidal habla sobre el actual momento de Bayern Munich en Champions League. “En este momento da igual el equipo que nos toque, nosotros tenemos un objetivo y tenemos que seguir adelante con ese objetivo”, finalizó.

Arturo Vidal fue autor de dos goles ante el Arsenal. A los 80 anotó tras una buena asistencia de Xabi Alonso. Cinco minutos después puso el 5-1 final para liquidar el marcador global.

