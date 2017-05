Arsene Wenger renovó contrato con el Arsenal por 2 temporadas

El Arsenal y Arsene Wenger han acordado la renovación por dos temporadas más del veterano preparador francés, que continuará en el Emirates Stadium al menos hasta junio de 2019, informó este martes la cadena británica BBC.

A falta de anuncio oficial, que se realizará el miércoles, la BBC asegura que Arsene Wenger, que lleva en el Arsenal desde 1996, se reunió el lunes con el dueño del club, el estadounidense Stan Kroenke, con quien apalabró la renovación por dos años.

El Arsenal, que levantó el título de la FA Cup el pasado sábado, terminó la temporada en quinta plaza, fuera de los puestos de Champions League por primera vez desde la llegada del técnico galo al banquillo, hace más de 20 años.

Arsenal, que derrotó en Wembley al Chelsea (2-1), sumaron en la Premier League 18 puntos menos que sus vecinos ‘Blues’, campeones de liga.

El contrato de Arsene Wenger, de 67 años, quien ha guiado al Arsenal a tres títulos de la Premier League, siete FA Cups y seis Community Shield en 21 temporadas, vencía el próximo 30 de junio.

Esta campaña del Arsenal, el entrenador francés, que sufrió una humillante eliminación a manos del Bayern Múnich en octavos de final de la Champions League (marcador global de 2-10), ha sido duramente criticado por varios sectores de la grada del Emirates, que han pedido su dimisión antes y durante muchos partidos del equipo.

