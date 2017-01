Argentina vs Venezuela EN VIVO: ver EN DIRECTO por Grupo B de Sudamericano Sub 20

Argentina vs Venezuela se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este viernes 27 de enero a las 7:15 pm (Horario peruano – 8:15 pm Caracas – 9:15 pm Buenos Aires – 12:15 am GMT del sábado), por la fecha 5 del Grupo B del Sudamericano Sub 20.

Argentina y Uruguay están con 5 puntos del Grupo B, aunque el primero tiene una ventaja de 2 goles; Bolivia tiene 4 puntos y Venezuela, con tres, todavía tiene opción, mientras que Perú quedó eliminado del Sudamericano Sub 20 con solo 2 puntos.

Argentina se enfrentará a Venezuela y hasta con el empate continuará en el torneo, igual momento vive Uruguay, por lo que de producirse un doble empate, se clasificarían Argentina, Uruguay y Bolivia.

Sin embargo, el buen momento de Argentina, luego de los desniveles en su juego con que comenzó el torneo, le otorga favoritismo sobre Venezuela, que está en pelea gracias a los tres empates conseguidos.

Venezuela en 3 partidos disputados mostró solvencia en el sistema defensivo con solo un gol recibido ante Perú, por Roberto Siucho, pero una gran carencia de gol, pues marcó solo un tanto a través de Yangel Herrera, contra Perú.

Venezuela alcanzaría la clasificación sumando un cuarto empate, siempre y cuando Bolivia pierda contra Uruguay, pero para evitarse sorpresas saldrá por la victoria ante Argentina en lo que parecerá una misión imposible.

Argentina vs Venezuela: alineaciones probables

Argentina: Ramiro Macagno, Nahuel Molina, Cristian Romero, Milton Valenzuela, Juan Foyth, Santiago Ascacibar, Tomás Belmonte, Tomás Conechny, Braian Mansilla, Lautaro Martínez, Marcelo Torres. DT: Claudio Úbeda.

Venezuela: Wuilker Faríñez, José Hernández, Josua Mejías, Willian Velásquez, Yeferson Soteldo, Yangel Herrera, Ronald Hernández, Luis Ruiz, Ronaldo Peña, Ronaldo Chachón, Sergio Córdova. DT: Miguel Echenausi y Rafael Dudamel.

Estadio: Olímpico, Ibarra.

Hora: 19:15 horas (Perú) – 20:15 Venezuela – 21:15 Argentina – 00:15 GMT del sábado.

Argentina vs Bolivia: Sudamericano Sub 20

EFE