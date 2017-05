Argentina vs Inglaterra EN ViVO y EN DIRECTO por el Mundial Sub 20 de Corea del Sur vía DirecTV Sports y TV Pública

Sigue EN VIVO y EN DIRECTO el partido Argentina vs Inglaterra por la primera fecha del Grupo A del Mundial Sub 20 de Corea del Sur este sábado 20 de mayo desde las 02:30 a.m. (hora peruana). El encuentro se disputará en el estadio Jeonju World Cup Stadium y será televisado por DirecTV Sports y TV Pública.

Argentina vs Inglaterra – alineaciones

Argentina: Por confirmar.

Inglaterra: Por confirmar.

Estadio: Jeonju World Cup Stadium (Jeonju)

Hora: 02:30 a.m. (hora peruana)

Canal de transmisión: DirecTV Sports (para Latinoamérica) y TV Pública (solo para Argentina)

Argentina vs Inglaterra – en vivo

Argentina vs Inglaterra – previa

Argentina, una de las selecciones para llevarse la Copa del Mundo Sub 20, debuta este sábado ante otra potencia: Inglaterra.

Se presenta un Mundial Sub 20 si cabe igual de abierto que en ediciones precedentes. La ausencia de equipos como la ‘canarinha’, pentacampeona de la categoría, e incluso España, habitualmente otra de las referencias aunque no es protagonista desde 2003 no disminuye la variedad de aspirantes, que proceden, como es tradicional, de Sudamérica, Europa y hasta África.

La Albiceleste, la selección más laureada en este Mundial con seis coronas, se clasificó casi de milagro a través del Sudamericano sub’20 y para colmo acude con la importante baja de Ezequiel Barco por decisión de su club, Independiente.

A pesar de la baja de Barco, Ezequiel Ponce (Granada), Santiago Colombatto (Trapani), Lautaro Martínez (Racing Club) y Santiago Ascacibar (Estudiantes) son las principales figuras de la albiceleste que dirige Claudio Úbeda.

Argentina integra el grupo A del certamen junto a Inglaterra, la anfitriona Corea del Sur y la semidesconocida Guinea.

El partido Argentina vs Inglaterra se jugará este sábado desde las 02:30 a.m. (hora peruana) y será televisado por DirecTV Sports (para Latinoamérica) y TV Pública (solo para Argentina).

EFE