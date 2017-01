Argentina vs Bolivia EN VIVO: ver EN DIRECTO por el Sudamericano Sub 20

Argentina vs Bolivia se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este lunes 23 de enero a las 7:15 pm (Horario peruano y ecuatoriano – 9:15 pm Buenos Aires – 8:15 pm La Paz – 12:15 am GMT del martes), por la fecha 3 del Grupo B del Sudamericano Sub 20 desde el Estadio Olímpico de Ibarra.

Argentina y Bolivia podrían definir sus destinos en el Grupo B del Sudamericano Sub 20 en el duelo que ambos realizan este lunes en el Olímpico de Ibarra, ante la expectativa de la Selección Peruana de conocer el resultado de sus más cercanos rivales.

En la primera fecha, Argentina pasó más de un problema ante la Selección Peruana. Sin embargo, Lautaro Martínez le dio en los minutos finales el empate agónico a la Albiceleste y así salvó su debut en el Sudamericano Sub 20, en lo que pudo ser una derrota determinante.

Bolivia recien se integró al Grupo B del Sudamericano Sub 20 a partir de la segunda fecha, donde enfrentó a la Selección Peruana. La ‘Verde’ podría ser una de las sorpresas del campeonato en busca de avanzar a la siguiente ronda para agarrar algún cupo para el Mundial de Corea del Sur.

Argentina vs Bolivia: alineaciones probables

Argentina: Ramiro Macagno, Nahuel Molina, Julián Chicco, Milton Valenzuela, Juan Foyth, Santiago Ascacibar, David Ojeda, Ezequiel Barco, Braian Mansilla, Lautaro Martínez, Lucas Rodríguez. DT: Claudio Úbeda.

Bolivia:por confirmar…

Estadio: Olímpico, Ibarra.

Hora: 19:15 horas (Perú y Ecuador) – 21:15 Argentina – 20:15 Bolivia – 00:15 GMT del martes.

El empate agónico de Argentina ante Perú