Antonio Conte envió inesperado mensaje a los hinchas del Chelsea

El técnico del Chelsea, el italiano Antonio Conte, ha advertido este miércoles de que su equipo necesita reforzarse antes de que cierre el mercado de traspasos si quiere defender con éxito el título de liga conseguido la pasada temporada.

El actual campeón de la Premier League ha incorporado a cuatro futbolistas este verano (el español Álvaro Morata (Real Madrid), el francés Tiemoue Bakayoko (Mónaco), el argentino Willy Caballero (Manchester City) y el alemán Antonio Rüdiger (Roma)), pero ha perdido a cinco integrantes de la primera plantilla: Nemanja Matic (Manchester United), Nathaniel Chalobah (Watford), John Terry (Aston Villa), Nathan Aké (Bournemouth) y Asmir Begovic (Bournemouth).

“Esta liga no es fácil; hay seis equipos muy fuertes y has de estar preparado. Necesitamos refuerzos para intentar retener el título, de eso no hay duda”, dijo Conte en la cadena británica Sky Sports.

“Espero que podamos mejorar la plantilla. El mercado no está cerrado todavía y queremos ser competitivos y luchar por el campeonato. El club sabe cuales son mis prioridades”, añadió.

Algunos de los nombres que han sido relacionados en las últimas semanas con el conjunto del suroeste de Londres son los del central holandés del Southampton Virgil van Dijk, quien hace dos días comunicó oficialmente su deseo de dejar el estadio de St Mary’s, los centrocampistas ingleses Danny Drinkwater (Leicester), Alex Oxlade-Chamberlain (Arsenal) y Ross Barkley (Eerton), y el lateral derecho del Valencia Joao Cancelo.

Un futbolista que con toda seguridad no estará este próximo curso en Stamford Bridge es el delantero hispano-brasileño Diego Costa, quien sigue en Brasil y todavía no se ha incorporado a los entrenamientos de los ‘Blues’ a la espera de que se resuelva su futuro.