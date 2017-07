Antonio Conte da sorpresivo aviso al Chelsea, molesto por los fichajes

A pesar de ser los campeones vigentes y de tener un poderoso equipo, las cosas no están calmadas en el Chelsea luego que el entrenador italiano Antonio Conte haya dejado en ‘stand by’ las negociaciones para ampliar sus contrato.

¿Por qué? Si bien han llegado Caballero, Rudiger y Bakayoko, fichajes de gran nivel, al menos los dos últimos, Antonio Conte no está contento por no tener en sus filas a Romelu Lukaku y Bonucci, jugadores a los que el DT italiano pidió y ahora están en el Manchester United y AC Milan, respectivamente.

Conte no quiere pasar desapercibido en la Champions League y por ello quiere a los mejores. La directiva del Chelsea no pudo convencer a los citados jugadores y Conte no quedó contento, por ello decidió parar las negociaciones para extender su contrato, a pesar de tener sobre la mesa una propuesta de 4 temporadas.