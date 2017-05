Antoine Griezmann: presidente del Atlético Madrid aclara situación del francés

Voz oficial. El presidente del Atlético Madrid Enrique Cerezo se pronunció este miércoles sobre los rumores de un posible traspaso de su máxima estrella, el francés Antoine Griezmann, al Manchester United.

El mandamás colchonero fue bastante claro en señalar que nadie ha preguntado por Griezmann y se mostró seguro que ningún club podrá pagar su cláusula de rescisión ascendente a 100 millones de euros.

“No creo que nadie vaya a pagar la cláusula de Griezmann (100 millones de euros). No ha habido ningún acercamiento del Manchester United y nadie se ha ofrecido a pagar su cláusula ni creo que lo haga”, expresó.

“La situación es que Antoine Griezmann es jugador del Atlético, que tiene contrato hasta 2021. Nunca me ha dicho que quiera salir. No me sorprenden sus declaraciones. todos los días, durante meses, los periodistas le hacen la misma pregunta. Creo que es un poco molesto responder siempre a lo mismo cuando todo el mundo conoce su situación”, agregó.