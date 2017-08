Antoine Griezmann llamó "eres un ca..." al árbitro y dejó con 10 al Atlético de Madrid

El francés Antoine Griezmann, delantero del Atlético de Madrid, fue expulsado este sábado con tarjeta roja en el partido contra el Girona por decirle al árbitro Juan Martínez Munuera “¡eres un cagón!”, según escribió el colegiado en el acta publicado en la página web de la Real Federación Española de Fútbol.

Según relata el escrito del árbitro, Griezmann, después de ser amonestado en el minuto 66 por “simular haber sido objeto de infracción” dentro del área en una acción ante Gorka Iraizoz, “fue expulsado por el siguiente motivo”: “dirigirse a mí (…) diciéndome ¡Eres un cagón!”.

Atlético's Griezmann has been sent off. pic.twitter.com/92F39eWShg