Antoine Griezmann adelantó cuál será su futuro futbolístico

El delantero francés Antoine Griezmann aseguró que está muy a gusto en el Atlético de Madrid, descartó que marcharse incluso si se fuera el entrenador Diego Simeone y reveló que hay conversaciones entre el club y su representante.

“Estoy muy agusto aquí. Tiene que hablar Miguel Ángel (Gil, consejero delegado del Atlético) con mi representante y a ver qué se puede hacer. Yo no veo más allá del próximo partido. Tienen que hablar cosas de ellos”, aseguró el atacante galo en una entrevista en el programa radiofónico ‘El Larguero’ de la Cadena Ser.

Antoine Griezmann reconoció, como ya había hecho anteriormente, que el pasado verano llamó a Diego Simeone para saber si continuaría en el club, pero negó que este año su continuidad vaya a depender de la del técnico argentino, quien declaró la semana pasada que su intención es seguir en el Atlético.

“No creo que si se va Simeone me vaya a ir. El año pasado es verdad que le llamé, necesitaba saber, quería trabajar y mejorar con él. Por eso le llamé antes de renovar, pero porque se vaya no me voy a ir. Sé que el club le necesita, yo veía que lo necesitaba, por eso cogí el teléfono. Me dijo que esté tranquilo, que nada de preocuparse”, comentó el ‘7’ del Atlético.

El francés está feliz y vinculó su carrera futbolística a la felicidad de su vida privada. “Lo que busco es ser feliz, si lo estoy en mi vida privada lo estaré en mi vida profesional y es lo que busco. Me encanta el Cholo, me encantan mis compañeros”, aseguró.

No obstante, a nivel deportivo es consciente que le faltan títulos con el Atlético de Madrid, con el que solo ha logrado la Supercopa de España de la temporada 2014-15 y ha perdido una final de Champions League, la del año pasado en Milán.

“Quiero títulos, es lo que quiero, lo que me falta. No digo títulos individuales, no soy de eso, sino colectivos. Lo doy todo en el campo para conseguirlos, pero a veces no tienes la suerte y hay que seguir trabajando”, dijo el delantero francés, que cree que esta temporada han cumplido los objetivos del club.

“No hemos ganado títulos pero hemos cumplido con los objetivos del club. Es una pena la semifinal de Champions pero hemos terminado terceros que es un gran trabajo, empezando mal el año”, apuntó Antoine Griezmann que cree que la derrota en la final del año pasado fue más difícil que las semifinales perdidas con el Real Madrid este curso, de las que han aprendido para “volver más fuertes”.

El delantero galo dijo que Simeone le ha ayudado a “mejorar en todo” y le ha permitido acercarse a lo que sueña ser.

Respecto a posibles fichajes para la delantera del Atlético de Madrid, si la sentencia del Tribunal de Arbitraje Deportivo suspende la sanción de la UEFA que impide fichar al club colchonero, Antoine Griezmann espera un delantero que “trabaje como todo el equipo” y “meta goles”.

En cuanto a nombres concretos, respecto al delantero francés Alexandre Lacazette, del Olympique de Lyon y sobre el que se apunta un posible interés del Atlético dijo que no puede ser “objetivo”, ya que es “muy amigo” suyo.

“No voy a ser objetivo sobre Lacazette, es muy amigo mío desde la sub-18. Me encantaba jugar con él, le gusta asociarse con los compañeros que tiene al lado, un poco (Luciano) Vietto con más gol”, explicó.

