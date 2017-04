Andrés Iniesta será el gran ausente en el Barcelona vs Spanyol

Andrés Iniesta será uno de los principales jugadores que el Barcelona tendrá ausente para el próximo compromiso en el derbi de Catalunya. Barcelona enfrenta al Spanyol y busca la victoria para mantener el liderato en LaLiga Santander. El mediocampista azulgrana no se ha recuperado de una sobrecarga en el aductor derecho y no estará presente el día sábado en un encuentro crucial.

Hasta el partido con Real Madrid en el Santiago Bernabéu, Andrés Iniesta llevaba una racha de 12 partidos jugados en forma consecutiva. En 7 había sido titular y en 5 había ingresado desde el banco. Luego del gran triunfo en el clásico de España, el volante descansó entre semana, en la goleada 7-1 ante Osasuna.

El descanso no ha sido suficiente para Andrés Iniesta, que por el momento deberá permanecer en la banca y no estará presente el sábado en el Barcelona vs Spanyol.

Para reemplazar a un jugador tan importante como Andrés Iniesta, el entrenador Luis Enrique elegiría al resistido portugués André Gomes, aunque Arda Turan y Denis Suárez también tienen chances. Vale recordar que mañana podrá regresar Neymar, que ya cumplió sus tres fechas de suspensión.